А рестуваният 42-годишен мъж, който вече е обвиняем за жестокото убийство в района на екопътека „Невястата“ край Смолян се разследва за това дали е използвал проследяващи устройства, за да следи къде е бившата му любима. Това стана ясно на брифинг на окръжният прокурор на Смолян Недко Симов, ст. комисар Цветан Цанков – директор на Областната дирекция на МВР в Смолян, комисар Христо Кънев и Димитър Дойнов от Главна дирекция „Национална полиция“.

Кървава драма

Престъплението бе извършено на 21 септември вечерта към 20 часа. 40-годишният Павел Христов от Ямбол и 39-годишна жена били нападнати на около 400 метра от началото на екопътеката от бившия партньор на жената – 42-годишния мъж от Сливен Ненчо Ненчев. Нападателят ги напръскал с лютив спрей, след което нанесъл множество прободно-порезни рани на мъжа, който починал на място от остра кръвозагуба. Жената била съборена, заплашена с убийство и закопчана с белезници, но успяла да избяга и да се укрие в скален процеп, където прекарала цялата нощ. Вероятно е използвала момент, докато убиеца е отишъл за оборудване до колата си, предполагат запознати със случая.

След подаване на сигнала са проведени денонощни издирвателни действия с участието на над 20 полицейски служители, включени са и екипи на „Гранична полиция“, следово куче и дрон. Инструктирани са за издирването и всички горски. Проверявани са и адреси по София.

Планински водач, подготвен като Рамбо

Извършителят е от Сливен, IT специалист, планински водач и участник в ултрамаратони, бил отлично подготвен за укриване в планински терен. На 23 септември около 21 часа той е заловен край горска хижа в района на Чепеларе с раница, съдържаща дрехи, телефони, зарядни и компас. Починалият и жената са били от Ямбол, но всички, както и извършителят са живеели в София. Срещу задържания се води друго досъдебно производство за грабеж, стана ясно на брифинга.

Акцията

Окръжният прокурор Недко Симов подчерта, че акцията е изпълнена за 48 часа „ювелирно“ като е проведена без да се допуснат нови жертви или пострадали служители, за което всички участници в издирването са получили личната благодарност на главния прокурор, както и на апелативния. На задържания е повдигнато обвинение за убийство и ще му бъде наложена мярка за задържане до 72 часа.

„Съзнаваме, че задържането на такъв извършител, без да бъде допуснато да нарани друго лице или полицай, изисква изключително прецизна работа, а издирването му изискваше да не се пропусне нито един маршрут и горска пътека. Той е участвал в ултрамаратони, бил е и катерач, издържлив и подготвен за престой в планината“, каза Симов. 23 души бяха ангажирани със задържането на лицето, при което той не е оказал съпротива, каза и ст. комисар Цанков. Жената, който е преследвал също е била IT специалист. Убитият мъж е работил склад за строителни материали. Трупът е намерен случайно от турист, който се е обадил на тел.112. Когато дошли полицаите на място жената, която се укривала, излязла и сама им разказала всичко. Двамата били заедно преди година и половина, след това се разделили и убиеца нито веднъж не й се е обаждал от тогава досега.

„Привлечен е в качество на обвиняем. Престои да се разбере дали ще дава обяснения и какви са били мотивите му. Смятам, че трябва да бъде задържан, тъй като има достатъчно доказателства за извършване на престъпления. Жертвата не се е познавала изобщо с извършителя, той явно ги е следил по някакъв начин, за да дойде до тук и да ги намери къде са, може да е използвал устройства. Жертвата и жената са били отседнали в комплекс в Пампорово“, каза Симов. Нито един от тримата няма деца.

Разследването продължава под надзора на Окръжна прокуратура–Смолян.

*Източник: Марица