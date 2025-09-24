В цивилизования свят, когато някой злоупотреби с власт и положение, си отнася наказанието. Това май очаква съпругата на испанския премиер Педро Санчес - тя може да бъде съдена от съдебни заседатели по две от обвиненията срещу нея.

Педро Санчес със съпругата си Бегоня Гомес.

Това става ясно от решение на водещия разследването съдия Хуан Карлос Пейнадо, информира El Nacional.

#24Sep | Juez pide enjuiciar a la esposa de Pedro Sánchez por malversación de fondos https://t.co/tvMkXzvtMf — El Nacional (@ElNacionalWeb) September 24, 2025

Съдия Пейнадо изпраща Бегоня Гомес на съд за предполагаемо присвояване, свързано с използването на нейния асистент в Монклоа за лични интереси.

🔴⚠️🚨 El juez Juan Carlos Peinado envía a juicio a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, por presunta malversación vinculada al uso de su asistente en Moncloa en favor de intereses privados. pic.twitter.com/zD6b7sFQe3 — 🇪🇸 Carla Saltarina 🇪🇸 (@CarlaSaltarina) September 24, 2025

Според обвинението Бегоня Гомес е използвала държавната служителка Кристина Алварес като асистент по личните си бизнес проекти, за което Алварес е получавала заплата от държавата.

Бегоня Гомес, обвинена в присвояване на публични средства, допълнително изострило конфликта на премиера със съдебната власт.

С последното си решение съдия Пейнадо предлага Гомес, Алварес и Франсиско Мартин Агире - началник на отдела, в който е работила Алварес, да бъдат съдени от жури, съставено от граждани, допълва БНР.

Тримата са призовани за предварително явяване на 4 октомври, за да бъдат уточнени обвиненията срещу тях.