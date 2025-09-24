С опраното Нино Мачаидзе ще поднесе на българската публика вечер с едни от най-известните арии за сопрано.

Датата е 26 септември, а мястото - Дом на културата „Борис Христов“ в Пловдив, съобщават от операта в града.

По думите им грузинската певица, която е сред най-търсените имена на световните оперни сцени, ще закрие фестивала Opera Open и символично ще открие новия творчески сезон 2025/2026 на Пловдивската опера.

В програмата на гала-концерта, под диригентството на маестро Диан Чобанов и с оркестъра на операта, са включени шедьоври от Моцарт, Пучини, Каталани, Гуно, Масне и Дворжак.

Гостуването на сопраното, първоначално планирано за Античния театър през лятото, бе отложено поради временен проблем с гласните струни.

Артистичната кариера на Нино Мачаидзе се развива на някои от най-известните световни сцени, сред които Метрополитън опера (Ню Йорк), Виенската държавна опера, Баварската държавна опера (Мюнхен), Държавната опера в Берлин, Гран Театър дел Лисеу (Барселона), Театър „Ла Моне“ (Брюксел), Парижката национална опера, Кралската опера „Ковънт Гардън“ (Лондон) и Операта в Лос Анджелис.

Източник: БТА