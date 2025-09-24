П лощта, на която се отглежда ориз в страните от ЕС, е приблизително 401 хиляди хектара, с очаквано производство от 1,5 млн. тона. Предвижда се вносът в ЕС от трети страни да достигне 1,5 млн. тона, главно от Индия и Пакистан, както и от Мианмар и Камбоджа, които се ползват от преференциална митническа тарифа – нулево мито за всички видове ориз и за всички етапи на преработка.

Износът на ЕС за трети страни обаче се оценява на малко под 240 хиляди тона. Следва да се предприемат мерки за увеличаване на износа за страни, които не произвеждат ориз, но ценят висококачествените продукти. Европейският ориз може да се счита за нишов продукт, насочен към потребителите, които са готови да платят по-висока цена за качествен продукт, отгледан в съответствие с етичните и екологично устойчиви принципи.

Евтино

„Общата теза е, че трябва да се намалят преференциите за развиващите се страни, които вкарват в Европа много евтин ориз. Полетата им са третирани, без да се спазват мерките за опазване на околната среда и контрол на препаратите за растителна защита (напр. високи нива на трициклазол), които в Европа стриктно се спазват, и без да се съблюдават особено социалните елементи, свързани с експлоатацията на детски труд и на работниците в сектора, което също води до по-ниски производствени разходи“, коментира Георги Видолов, председател на Българската оризова асоциация, който заедно със зам.-министър Янислав Янчев участва в първото издание на Международния фестивал на ориза Riso, според Агри.БГ.