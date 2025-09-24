Д обра новина за феновете на хитовия сериал „Спасители на плажа“.

Работи се по римейк на поредицата.

Актуалният проект на продецунтската компания Fremantle ще се разгърне в 12 епизода.

Очаква се да излезе на екран през телевизионния сезон 2026-2027 година.

Феновете на хитовия сериал „Спасители на плажа“ могат да очакват римейк на поредицата за спасителите в червени бански костюми, предаде агенция ДПА. Продуцентската компания Fremantle обяви, че се работи по нов сезон от 12 епизода, който ще бъде излъчен по телевизия „Фокс“ през сезона 2026-2027 г.

„В първото си издание „Спасители на плажа“ определи цяла епоха на плажен живот и превърна спасителите в икони. „Фокс“ и Fremantle, заедно с Мат Никс и съавтора на оригинала Грег Бонан, ще представят калифорнийската мечта на ново поколение фенове с нови истории, изгряващи звезди и цялото великолепие, което превърна „Спасители на плажа“ в глобална сензация“, каза в изявление Майкъл Торн, президент на „Фокс телевижън нетуърк“ в изявление.

Засега не е ясно кои актьори ще скочат в червени бански за главните роли.

Източник: БТА