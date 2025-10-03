Т рагичен инцидент е станал пна кръстовището между бул. „Копривщица“ и бул. „Пещерско шосе“ в Пловдив. 23-годишен велосипедист е бил блъснат от пътнически влак, след като е премина с колелото си през ЖП прелез при пусната бариера. Загиналият е бил студент, съобщи TrafficNews.

От полицията съобщиха, че сигналът е получен около 16.10ч. на тел. 112. Установена е самоличността на жертвата.

"Пресичаше от пешеходната пътека, вървеше си и въобще не погледна, влакът на един метър от него беше и той си пресича ... иии го удари, това е", разказа служителка на БДЖ.

На мястото е пристигнала линейка, като медиците са констатирали смъртта му. В резултат на инцидента движението в района е временно спряно. На място има и екипи на полицията и Криминалистична лаборатория, които извършват оглед на местопроизшествието. Движението на МПС в района на прелеза се регулира от служители на сектор "Пътна полиция" и Второ РУ.