И злязоха още подробности около трагичната катастрофа в Лом, при която жена бе премазана до смърт.

Зловещият пътен инцидент стана около 9 часа в четвъртък, в квартал „Момин брод“, припомня BulNews.

23-годишният водач на „Форд“-а пътувал от Брусарци и е влизал в Лом, като бързал за работа.

Оказва се, че шофьорът на колата убиец не е разбрал, че е блъснал човек, а със слизането от автомобила тръгнал на скандал срещу водач на ТИР, който всъщност искал да изпревари неправилно, пише lupa.bg.

„Самият аз не видях шофьора, въпреки че бях на мястото минути след инцидента. Хора казват, че той слязъл от колата и проявил агресия към водач на ТИР, който се опитал да изпревари. Мъжът му казал: ”Видя ли какво направи?”. Оказало се, че младият мъж дори не е видял, че е убил жената”, заяви Росен Русинов, който е съсед на загиналата 71-годишна жена, пред NOVA.

Хора от града разказват, че улица „Латинка”, на която е станала трагичната катастрофа, е известна като „Пистата”.

„Има една отсечка от 1.5 км, на която никой не се съобразява със скоростта. На 3 места по улицата пресичат деца, за да отидат до училище, а тук се минава със 150 км/ч. Млади момчета си организират гонки. Полицията не може да се справи с тях”, разказва още Русинов.

Началникът на сектор "Охранителна полиция" при районното управление в Лом - главен инспектор Огнян Иванов, обясни, че ПТП-то е настъпило при опит за неправилно изпреварване на камиона.

„Водачът е карал с превишена скорост. Загубил е управление, автомобилът е поднесъл и странично е започнал да се преобръща. Излязъл е от пътното платно, ударил се е в дърво, от което е отскочил и е ударил жената, която починала на място”, обясни той.

По думите му пробите за алкохол и наркотици на 23-годишния мъж са отрицателни. „Този водач има шофьорска книжка от 2021 г. Има няколко нарушения – 4 глоби с фиш, едната от които е за неправилно изпреварване. Другите санкции са за шофиране без колан. Има и два акта за установено административно нарушение – липса на застраховка. За краткото време, в което има книжка, той е хванат в общо 7 нарушения”, обясни Иванов.

23-годишният младеж е задържан за 24 часа.