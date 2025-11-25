Ш ОКИРАЩА статистика от ООН: на всеки 10 минути някъде по света жена е убивана от човек, когото познава и на когото вярва. Близък. Партньор. Роднина.

НАСИЛНИЦИ В РОКЛИ: Над 600 жени биячки с ограничителна заповед от мъже!

Според нов доклад на UN Women и службата на ООН по наркотиците и престъпността, 50 000 жени и момичета са били убити през 2024 г. от партньори или членове на семейството – цифра, която разкрива мащаба на тиха, но безмилостна война срещу жените, предаде БГНЕС.

Шокиращи цифри

60% от убитите жени са загинали от ръката на близък човек.

За сравнение – само 11% от убитите мъже са убити от близък.

Това означава 137 жени на ден, или една жена на всеки 10 минути.

Докладът подчертава, че домът – мястото, където жените би трябвало да са най-защитени – е най-опасната територия за тях. Нито един регион в света не е пощаден от фемициди, като Африка отново води черната статистика с около 22 000 жертви за година.

Насилието вече е и онлайн

UN Women предупреждава, че технологиите са дали ново оръжие в ръцете на насилниците –

споделяне на интимни снимки без съгласие

разкриване на лични данни

deepfake видеа

онлайн тормоз и заплахи

„Фемицидите не падат от небето – те често започват с контрол и заплахи, включително онлайн“, казва Сара Хендрикс от UN Women.

Призив за спешни действия

ООН настоява за:

по-строги закони

по-ранна намеса

реална дигитална защита

„Извършителите трябва да бъдат спирани много преди насилието да стане смъртоносно“, подчерта Хендрикс.