Ш ОКИРАЩА статистика от ООН: на всеки 10 минути някъде по света жена е убивана от човек, когото познава и на когото вярва. Близък. Партньор. Роднина.
НАСИЛНИЦИ В РОКЛИ: Над 600 жени биячки с ограничителна заповед от мъже!
Според нов доклад на UN Women и службата на ООН по наркотиците и престъпността, 50 000 жени и момичета са били убити през 2024 г. от партньори или членове на семейството – цифра, която разкрива мащаба на тиха, но безмилостна война срещу жените, предаде БГНЕС.
Шокиращи цифри
60% от убитите жени са загинали от ръката на близък човек.
За сравнение – само 11% от убитите мъже са убити от близък.
Това означава 137 жени на ден, или една жена на всеки 10 минути.
Докладът подчертава, че домът – мястото, където жените би трябвало да са най-защитени – е най-опасната територия за тях. Нито един регион в света не е пощаден от фемициди, като Африка отново води черната статистика с около 22 000 жертви за година.
Насилието вече е и онлайн
UN Women предупреждава, че технологиите са дали ново оръжие в ръцете на насилниците –
- споделяне на интимни снимки без съгласие
- разкриване на лични данни
- deepfake видеа
- онлайн тормоз и заплахи
„Фемицидите не падат от небето – те често започват с контрол и заплахи, включително онлайн“, казва Сара Хендрикс от UN Women.
Призив за спешни действия
ООН настоява за:
- по-строги закони
- по-ранна намеса
- реална дигитална защита
„Извършителите трябва да бъдат спирани много преди насилието да стане смъртоносно“, подчерта Хендрикс.