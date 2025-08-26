Ж ена е била „изнасилена през нощта на понеделник срещу вторник под Айфеловата кула, след като е била завлечена в храсти“ близо до емблематичната забележителност.

Задържан е тийнейджър след шокиращото престъпление. Според първоначалната информация, той я изнасили по ужасяващ начин.

Виковете и писъците на жертвата алармирали екипа на близките нощни криминални патрули.

Заподозреният е бил арестуван веднага след откриването му, като е заявил, че е 17-годишен тийнейджър с либийско гражданство.

Прокуратурата обаче твърди: „В момента се установява самоличността му.“

Според съобщенията, заподозреният е бил пиян по време на ареста.

Прокурорите добавят, че 32-годишната  жертва, за която се смята, че е украинска гражданка, трябва да бъде разпитана отново.

Това е необходимо, като се има предвид, че „жертвата не е говорила френски и е била пияна по време на полицейската намеса“.

Съобщава се, че шокиращото престъпление е извършено в 2:40 часа сутринта.

Централата на полицията в Париж сподели статистика за сексуалните посегателства в района на Айфеловата кула.

„През 2024 г. полицейското управление е регистрирало едно изнасилване в района на Шан дьо Мар, в сравнение с пет през 2023 г., и седем сексуални посегателства, в сравнение с девет през 2023 г.“, твърди полицията.

Районът около Айфеловата кула е под строго наблюдение.: „Покрит е от 30 контролируеми камери, 85 фиксирани камери и десет други камери в градините Трокадеро“.

Полицията все още разследва обстоятелствата около ужасяващия инцидент.

*Източник: The Sun, Le Parisien

