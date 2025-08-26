Ж ена е била „изнасилена през нощта на понеделник срещу вторник под Айфеловата кула, след като е била завлечена в храсти“ близо до емблематичната забележителност.
Задържан е тийнейджър след шокиращото престъпление. Според първоначалната информация, той я изнасили по ужасяващ начин.
Виковете и писъците на жертвата алармирали екипа на близките нощни криминални патрули.
#Paris. Une Ukrainienne de 32 ans #violée devant la Tour Eiffel, un individu se prétendant #Libyen de 17 ans #interpellé https://t.co/Es0tTqdGs3— 🇫🇷 Patriote Reconquete Sécurité 🐦 🇮🇱 (@PatrioteEngager) August 26, 2025
Заподозреният е бил арестуван веднага след откриването му, като е заявил, че е 17-годишен тийнейджър с либийско гражданство.
Прокуратурата обаче твърди: „В момента се установява самоличността му.“
Според съобщенията, заподозреният е бил пиян по време на ареста.
🚨🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Une jeune femme ukrainienne de 32 ans a été VIOLÉE devant la tour Eiffel par un Lybien de 17 ans en SITUATION IRRÉGULIÈRE.— Bastion (@BastionMediaFR) August 26, 2025
L’individu l’a entraînée de FORCE derrière un buisson, profitant de son état d’ébriété, avant de l’agresser sexuellement et de… pic.twitter.com/rsHal32HmP
Прокурорите добавят, че 32-годишната жертва, за която се смята, че е украинска гражданка, трябва да бъде разпитана отново.
Това е необходимо, като се има предвид, че „жертвата не е говорила френски и е била пияна по време на полицейската намеса“.
Съобщава се, че шокиращото престъпление е извършено в 2:40 часа сутринта.
🇫🇷 🚨 Paris : Une Ukrainienne de 32 ans victime d’un viol près de la tour Eiffel dans la nuit de lundi à mardi. L’agresseur présumé, en état d’ébriété, arrêté et placé en garde à vue.— GozMedia (@gozmedia) August 26, 2025
Comment un tel drame peut-il se produire au Champ-de-Mars, zone touristique censée être… pic.twitter.com/so2WvoxK8u
Централата на полицията в Париж сподели статистика за сексуалните посегателства в района на Айфеловата кула.
„През 2024 г. полицейското управление е регистрирало едно изнасилване в района на Шан дьо Мар, в сравнение с пет през 2023 г., и седем сексуални посегателства, в сравнение с девет през 2023 г.“, твърди полицията.
Районът около Айфеловата кула е под строго наблюдение.: „Покрит е от 30 контролируеми камери, 85 фиксирани камери и десет други камери в градините Трокадеро“.
Полицията все още разследва обстоятелствата около ужасяващия инцидент.
*Източник: The Sun, Le Parisien