С лед гонка бе заловен убиецът, който закла в дупнишкото село Крайнице жената, с която живеел на семейни начала,. 36-годишният Красимир Иванов се прибрал в дома си в ромската махала на гърменското село Дъбница.

Малко преди 17:00 часа е разкрит от полицаите. Като видял, че ще го заловят, си прерязал гърлото с нож. Веднага е качен на линейка и транспортиран до болницата в Гоце Делчев.

УЖАСЪТ В ДУПНИШКО: Кирил преби Салина до смърт и духна (СНИМКА)

Той живеел отдавна в Дъбница, където построил дом за себе си, жена си и трите им деца. След престъплението в Крайници вчера рано сутринта Красимир избяга и над 36 часа бе в неизвестност.

СРЕДНОЩЕН УЖАС: Жестоко убийство на жена в Дупнишко!

"Тук не сме ставали свидетели на скандали и побоища между него и жена му. Не е правел и други бели в селото. Сигурно е посегнал на жена си заради ревност", споделиха жители на село Дъбница.

Владимир Симеонов