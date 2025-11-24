Пиротехническите фонтани, които предизвикаха пожара в дискотеката в Кочани, в която загинаха 63 човека, а 193-ма бяха ранени, са китайски. Били са закупени от българска фирма с магазин в квартал „Илиянци“ в София. Това става ясно от обвинителния акт по делото за трагедията, което тръгна на 19 ноември.

Борче Янев чете обвинителния акт.

Прокурор Борче Янев от Окръжната прокуратура на Кочани изтъкна, че пиротехниката е закупена от Владимир Блажев-Панчо, един от вокалистите на групата ДНК, която имаше участие в дискотека „Пулс“.

Договор

Това е станало след договорка със собственика на злополучното заведение Деян Йованов-Деко и сина му Михайло, които са уредили изпълнението на групата и са преговаряли с Панчо кое как да се случи. Според Янев пиротехниката не е случайно използвана, а е била част от договореното сценично изпълнение. Групата е използвала подобна сценография и преди, става ясно още от изявлението на обвинителя. Била е активирана, без да се спазват никакви пожаротехнически изисквания и въпреки риска от починалия часове след пожара Мартин Атанасовски, известен сред местните като Бурко Бийтбокс.

Част от подсъдимите по делото в Кочани.

Това се случва по време на изпълнението на песента „Што сака нека биде“ (на северномакедонска литературна норма б.а.). „Таванът веднага се запалва, а сградата – с един изход, се превърна в смъртоносен капан“, изтъкна прокурор Янев. В изявлението си пред Окръжния съд Янев реконструира подробно съдбовната нощ на 16 март и посочи ключовите фактори, довели до трагедията. Според него нерегламентираното използване на пиротехника е довело до пожара, а вградените в сградата строителни материали са били токсични и опасни, което е увеличило смъртоносните последици. Панчо почина 7 месеца след трагедията – на 14 октомври, и стана 63-та жертва. Делото тръгна осем месеца по-късно, 35 обвинени се изправиха пред съда в Кочани, включително собственикът Деко.

Арест

На фона на съдебния процес се развихри нов скандал в Северна Македония. Този път след участие на популярния сръбски певец Александър Вуксанович, повече известен като Аца Лукас. Оказа се, че в кафетерия „Рома“ в Кавадарци Лукас е пял пред над 700 човека публика, а заведението е с капацитет не повече от 200 души. Концертът на сърбина бе прекъснат от полицията, а самият певец бе арестуван и освободен, след като заплати глоба. Местните медии пък излязоха с публикации, че участието на Лукас е можело да предизвика трагедия като в Кочани.

Аца Лукас със знамето.

Тъкмо на това си участие Лукас си направи закачка с мегазвездата Цеца Величкович, която по-рано сам критикува за това, че на 31 октомври развя българското знаме на концерта си във Велес. Лукас се появи със северномакедонско знаме на гърба си и би барабани под акомпанимент на мелодията „Йовано, Йованке“. Вместо обаче да си вдигне рейтинга в Повардарието, сръбският изпълнител се озова зад решетките. „Ще обмисля дали да се изявя отново в Македония, това беше действие от страна на държавното ръководство срещу мен“, заяви впоследствие изпълнителят на Jagnje moje ("Моето агънце" – б.а.).

