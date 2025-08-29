М ладоци като камикадзето Виктор, който се заби в автобус, и като Никола с АТВ-то убиват по 50 души годишно в тежки катастрофи. Първият има шофьорска книжка от началото на август, а вторият от три месеца.

Според статистиката на МВР за миналата 2024 г. са настъпили 914 тежки пътни инцидента с участието на нови водачи със стаж зад волана до 2 години. В тези ПТП-та са загинали 51 души. Ранени са били 1264 души. За предходната 2023 г. картинката е приблизително същата. Тогава са настъпили общо 918 катастрофи с участието на 951 нови водачи, при които живота си са загубили 59 души. Средната възраст на новите водачи, участвали в тежки катастрофи, е 22 години, отчита МВР.

Неподготвени

„Като шофьор с 30-годишен стаж трябва да кажа категорично, че голяма част от 18-годишните от това поколение в България не са готови на тази възраст да се качат и да управляват автомобил. Автомобил в ръцете на неподготвени и недисциплинирани шофьори, а някои и невъзпитани се превръща в оръжие за убиване“, коментира пред „Телеграф“ Нинелла Върбанова от сдружение „Ангели на пътя“. В страните от Западна Европа това е осъзнато отдавна и затова в много държави има конкретни изисквания и ограничения за кубатурата на автомобилите, които родителите предоставят на младите шофьори. В България ограничение няма. Отдавна го има като предложение, но явно не желаят да го приемат“, категорична е тя. По думите на

СЛЕДЯТ ВСЯКА СТЪПКА: Джипиес ще учи кандидат-шофьорите да карат от 12 февруари!

Върбанова курсовете за придобиване на правоспособност не са адекватни на съвременността. „През годините отпадна дори такова основно нещо като обучението на полигон. Тоест ние хем имаме все повече автомобили, по-мощни, по- недисциплинирани поколения и все повече алкохол и наркотици и същевременно имаме все по-неадекватни на съвремието шофьорски курсове“, обобщи тя. Според нея обаче не всички автошколи трябва да се слагат под общ знаменател.

Корупция

Тя даде за пример 21-годишния Виктор Илиев, който влезе с мощното си „Ауди“ в автобус на градския транспорт в София, убивайки доктор Иса Али и ранявайки още 4 души. „Виждаме, че е неграмотен, а от институциите ни казват, че шофьорската книжка е изкарана законно. Тоест имаме съмнение не само ние от „Ангели на пътя“, но и в обществото какво се случва в част от школите. Знаем, че срещу подкупи се дават книжки на малограмотни и неграмотни, по цялата верига всяко звено е просмукано от корупция.

НАПРАВО ДА ГИ ПОДАРЯВАТ: Ще отпадане ли дипломата за шофьорска книжка?!

Така че каквото и да правим, когато длъжностни лица не попадат в затвора, както и извършители, които осакатяват и убиват (заради скорост, алкохол или наркотици), когато няма адекватни наказания в едно общество, тогава се получава това, в което живеем в момента. Това е една анархия - не само на пътя, но и във всичко останало. Всичко това за нас идва от съдебната система, защото няма страх в обществото“, каза в заключение Върбанова.

Предлагат и 17-годишни да изкарват книжки

От миналата година в НС има внесено предложение за намаляване на възрастта за получаване на книжка на 17 години. „Имало такъв европейски регламент. Но това се прави заради недостиг на професионални шофьори в ЕС като цяло. Ако това се приеме и у нас, още повече български деца ще бъдат избити на пътя. Има няколко държави, в които това е прието, но там законите са стриктни. Тук придружителят на младия шофьор е само на хартия. Кой проверява има ли придружител. Всички знаем, че срещу 50 лева, ако някой случайно провери, нещата ще се уредят. Тук е така“, категорична е представителката на „Ангели на пътя“.

По думите й има и друг наболял проблем, за който не се говори. Това е фактът, че страшно много хора шофират, без дори да притежават свидетелство за правоуправление. „Заловените през последните години без книжка са 7000. Това означава, че незаловените са в пъти повече“, каза Върбанова.

Екип на Телеграф