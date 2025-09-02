В новия брой на вестник „Телеграф“ на 2 септември 2025 г., вторник, ще можете да прочетете:

- Кой заглуши джипиеса на Урсула фон дер Лайен и колко време се въртя край Пловдив, кои са водещите версии

- Таванът на пенсиите да расте всяка година – интервю с управителя на НОИ Весела Караиванова-Начева. Още от нея: Обсъжда се дали да отпадне т.нар. ковид добавка при новоотпуснатите; Притеснителен е ръстът при инвалидните, контролът трябва да се засили; Да се взема предвид стажът, за който има реално внесени осигурителни вноски.

- 310 000 потеглят за Съединението за последно море в страната и чужбина, след като си сливат почивните дни. Цените на курортите на юг падат с между 30 и 50% - още в темата на вестник „Телеграф“

- Къде в България ще се извисят нови триметрови паметници на Ботев и Левски

- Къде отслужиха молебен за овладян пожар

- Фенове чакат на летището Киану Рийвс

- Сменяме екостикера с QR код на хартия

- Торта с люта чушка хит в селото на Котоошу

- 8 минути аплодират Командарев на фестивала във Венеция

- „Форинър“ празнуват 50 г. на сцена в Арената

- С броя получавате 16 страници кръстословици и игри

"Телеграф" - новините без компромиси!