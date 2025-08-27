Д ържавата кани 870 емигрантски семейства да се завърнат у нас, за което ще им предостави финансова подкрепа.

Един от стимулите е възстановяване на разходи за преместване на покъщнина. За хора, идващи от държави извън ЕС, ще се покриват до 10 хиляди лева по това перо.

Онлайн приемът на заявления от кандидати по мярката „Избирам България“ стартира до дни – в началото на септември. Заявленията ще се подават през сайта на Агенцията по заетостта, съобщиха пред „Телеграф“ от социалното министерство.

Цел

Целта на програмата е да се подобри демографската картина в страната и да се подпомогне пазарът на труда. Кандидатите трябва да започнат работа в България и с това е обвързано получаването на стимулите по мярката – надбавката за настаняване, възстановяването на разходи за преместване на покъщнина, транспортните разходи от и до работното място, финансовите стимули за непрекъсната заетост.

Мярката „Избирам България“ се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси“ и ще се изпълнява в две направления. Целта на Компонент 1 е да бъдат мотивирани българи да се върнат от чужбина у нас. Компонент 2 е насочен към стимулиране на вътрешната мобилност на работната сила от по-големите към по-малките населени места, за да се подкрепи преодоляването на регионалните демографски различия.

Бюджетът конкретно на Компонент 1 е 26,5 млн. лв. Очакванията са с тези средства да бъдат подкрепени най-малко 870 семейства, които да се установят в България. По-голямата част от бюджета са европейски средства от Европейския социален фонд+. Националното съфинансиране ще бъде 4,3 млн. лв.

Освен български граждани, живеещи в чужбина, по мярката могат да кандидатстват и хора с български произход, хора, осъществяващи правото на свободно движение в България, на работници, които са граждани на друга държава – членка на ЕС, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, дори граждани на трети страни, за които има улеснен достъп до пазара на труда у нас.

Подкрепа

Всеки кандидат може да избере да кандидатства за целия пакет за подкрепа или за тази част, от която има реална нужда. Стимулите, за които може да се кандидатства, са няколко.

Сред тях е помощ за преместване на покъщнина след предоставяне на разходооправдателен документ. По това перо ще се покриват до 5000 лв. разходи на хора от страни членки на ЕС, кандидати за членове на ЕС и Косово. За преместване от държави извън ЕС допустимият за възстановяване разход е до 10 хил. лв.

Ако участникът в проекта не притежава собствено жилище в населеното място, в което работи, може да кандидатства за надбавка за наем в размер на 406 лв. на месец за период до една година.

Предвидени са и стимули за транспорт от и до работното място за период до 12 месеца с изключение на случаите, в които се полага труд от разстояние, надомна работа или кандидатът е самостоятелно заето лице.

За кандидати за подкрепа, които са чужди граждани, или за членове на семейството – чужди граждани, ще бъде осигурена възможност за включване в обучение по български език, за да се улесни интеграцията им на българския пазар на труда. Тези обучения ще бъдат за хора, които са навършили 16 г. и съгласно българското законодателство имат право да работят.

Стимули

След шестия месец заетост в България всеки одобрен кандидат може да получи еднократен финансов стимул в размер на 30% от шест средни работни заплати за съответния сектор, в който е нает. След 12-ия месец заетост еднократният финансов стимул ще бъде в размер на 50% от шест средни работни заплати за сектора, в който участникът работи. Тези пари ще бъдат изплащани след 6 месеца непрекъсната заетост в България, които се броят от датата на подаване на заявление към Агенцията по заетостта.

Няма фиксирана сума, която е изчислена за един кандидат по „Избирам България“, тъй като не е задължително да се кандидатства за целия пакет за подкрепа. Допустимо е кандидатстването само за мерки, от които кандидатът има нужда.

Например, ако започне работа в населено място, в което притежава собствено жилище, няма да получи добавка за наем. Ако работи дистанционно, надомна работа или е самостоятелно заето лице, няма да има право на разходи за транспорт.

Няма как да се изчисли и размерът на финансовите стимули, свързани с периодите на заетост, тъй като размерът им ще зависи от средните заплати в конкретния сектор, в който човекът работи. Този стимул ще е един за строителния инженер, друг за IT специалист и трети – за юрист или експерт в рекламата например.

Очакванията са да бъдат привлечени високообразовани кандидати, които да приложат знанията и опита си от чужбина в България.

Не става за пенсионери

Кандидатите по мярката трябва да са пребивавали 12 от последните 18 месеца в чужбина.

Друг вариант е да са завършили току-що образованието си в чужбина, т.е. през последните 12 месеца от подаване на заявлението в Агенцията по заетостта.

Независимо на кой от двата критерия отговарят, кандидатите следва да докажат това със съответните документи. Има изискване кандидатите да започнат работа в България, което означава, че трябва да бъдат в трудоспособна възраст. Колкото по-скоро започне работа кандидатът, толкова по-бързо ще получи финансови стимули съгласно изискванията.

София Симеонова