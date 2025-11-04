- Г-н Георгиев, какви са предложенията за решение на казуса около формулата за изчисляване на енергията по сградната инсталация в жилищните сгради? Поводът е, че дори Европейският съд се произнесе, че е неясна и неточна и трябва да се промени?

- Предложенията са около това да се съобразим с решението на Европейския съд. В него е казано, че формулата не е прозрачна и не достатъчно точна. Указанията са да стане по-точна, а именно, като се включат повече параметри, които влияят на тази енергия, която е в сградната инсталация. А за да може да бъде наречена прозрачна, трябва всичко да се обясни на много достъпен език. Проблемът е обаче, че много малко хора разбират, което е нормално, защото не всички могат да бъдат енергетици. Има понятия, които в обикновения живот не се използват.

- А студената вода как се разпределя?

- При студената вода е доста по-просто. Топлинната енергия през зимния период се разпределя в три посоки, а именно за гореща вода, за сградна инсталация и за отопление на радиаторите и става по-сложно.

- Какво трябва да направим, за да отговорим на условията на Европейския съд?

- В решението е написано, че няма коефициенти, които зависят от типа на сградата, от инсталацията и дали има или няма изолация. Това трябва да бъде вкарано във формулата. Това няма да промени съществено резултата, ако има някакво изменение, то ще е малко. Все пак ще бъдат изпълнени тези изисквания.

- За всяка сграда ли ще се изчислява съответно такъв коефициент според типа й?

- Не, ще е според типа на сградите.

- Може ли да посочите примери?

- Например има сгради, които са напълно санирани, както и панелки, в които никога нищо не е правено.

- Това ще засегне ли потребителите, тоест ще трябва ли да представят енергийни паспорти?

- Енергийните обследвания дават документ за сградата дали е енергийно ефективна. Но ако нищо не се направи по въпроса, това си остава просто на хартия. Така че независимо дали обследват сградата, ако бъде санирана, ефектът ще е доста по-голям от този, че имат някакъв документ. То е хубаво да се направи енергийно обследване, но все още никой не е длъжен да го прави.

- Кой точно ще прилага формулата?

- Разпределянето на енергията се извършва от топлинните счетоводители. На практика обаче всички топлофикации са и топлини счетоводители.

- Как се възприе идеята за фиксиран процент за сградната инсталация?

- На нож се възприе, защото е много далече от истината. Най-малкото говорим за един за процент в размер на 30 на сто, което е много некоректно. Например през януари се ползват повече радиатори и тогава сградната инсталация пада под 20%, но в преходните месеци ноември, март или април енергията за отопление е по-малко и съответно процентът сградна инсталация е по-висок може да е 40-50%. Формулата трябва да остане, тъй като тя на практика отразява спецификата на сградата и на външните условия през съответния месец, което е много важно за определяне на количеството енергия, излъчено от сградната инсталация. 30 процента от енергията за отопление не дава никаква информация и в повечето случаи през месеците няма въобще да е вярно. Докато формулата отчита неща, които са пряко свързани с енергия от сградната инсталация и съответно би трябвало тя да се използва.

- Трябва ли да се запази принципът по-големите имоти с повече стаи, в които се предполага, че има радиатори, да плащат повече за сградна инсталация, отколкото по-малките апартаменти?

- Да, формулата включва общото количество енергия за сградна инсталация и то се разпределя пропорционално на отопляемия обем на съответния имот. Тоест една гарсониера ще плаща два пъти по-малко от тристаен за сградна инсталация. Така е било винаги дори и когато е процент или е изчислено по формула, начинът на разпределение е този. Дори в решението на Европейския съд е записано, че така трябва да бъде.

- А за имотите, в които са премахнати радиаторите, пак ли ще плаща процент за сградна инсталация?

- Сумата за сградната инсталация пак ще е пропорционална на обема на жилището, без значение дали се отоплява или не. При голям процент за енергия от сградната инсталация страдат тези, които не ползват. А при малък процент страдат тези, които ползват.

- Какво ще стане в сградите, в които 50 на сто или повече от собствениците не ползват отопление?

- Това е изкривяване на ситуацията. Така или иначе, както досега, така и в бъдеще етажната собственост има възможност на свое общо събрание да реши какво се случва в тази сграда. Ако на някого не му харесва формулата, пак има възможност на общо събрание да се реши какво се случва с топлофикация.

- Това обаче като че ли не се знае от хората?

- Или не го знаят, или не се интересуват. Но всяка етажна собственост може сама да избере начина, по който да се разпределя топлинната енергия между отделните абонати.

- Ще има ли промяна в цените, както на топлинната енергия, така и за дялово разпределение?

- За дяловото разпределение не мога да кажа, защото има различни фирми, които решават дали да правят промени или не. За цената на топлинната енергия няма да има промяна. Тя беше обявена на 1 юли от КЕВР, въпреки че има възможност веднъж годишно да се променя, което обикновено става около Нова година, няма такива изгледи и условия и необходимост да се променят.

- Имаше ли отлагане на пускане на парното в София, тъй като на повечето места още последната седмица на октомври пуснаха парното?

- В цялата страна навсякъде имаше три последователни дни със средноденонощна температура до 12 градуса. Но има още едно условие, което е да има прогноза за трайно застудяване. Тук вече конкретната топлофикация може да реши, въпреки че няма прогноза за трайно застудяване, да пусне парното. Но не е длъжна.

- А ремонтите в столичния квартал „Дружба 2“ отразиха ли се върху решението за пускане на парното?

- Това не е толкова голям район и няма да има пряка връзка с решението да датата на пускане на отоплението. В началото имаше голяма паника, че три месеца цяла „Дружба 2“ ще е без парно и топла вода. А впоследствие това не се случи.

- Как да се направи да са доволни и потребителите, и топлофикация?

- Няма как. Това е абсурдно. Интересите им са противоположни. Трябва да се намери златната среда.

- Уж си плащаме сметките, над 90 процента е събираемостта на „Топлофикация София“, а не може да си плаща газа, защото е потънала в дългове.

- Да. Само „Топлофикация София“ не може да си плаща газа. Другите топлофикации нямат проблеми с „Булгаргаз”. Всички имат някакви задължения. Но при останалите дружества те са по-скоро текущи. От този месец, евентуално от миналия, ако нещо е останало, следващия месец ще се плати и така нататък. Нямат огромни натрупани дългове като столичното дружество. Ситуацията в „Топлофикация София“ е уникална, тъй като те произвеждат много малко ток в сравнение с топлинната енергия.

- Значи трябва да започнат да произвеждат повече ток.

- Нямат с какво. Не са направили инвестиции като другите топлофикации преди 10 или 15 години за по-голямо електропроизводство, което ги държи над водата.

- Кои са най-добре управляваните топлофикации?

- Това как да го кажа? Дори не бих казал, че „Топлофикация София“ се управлява лошо предвид нейната техническа и технологична ситуация. Смени на директори, защото този управлявал лошо или другият еди какво си направил, няма да помогнат на никого, нито на компанията. А и на повечето топлофикации директорите им са от дълги години и не бих казал, че има някъде лошо управление.

- Инвестиране в нови мощности ли ще спаси столичната топлофикация? Термална енергия?

- Няма толкова много термална енергия никъде, за да покрие съществени нужди от топлинна енергия.

Автори: Елена Иванова, Таня Киркова

Това е той:

Роден е на 7 януари 1969 г.

Инженер, завършил е Санктпетербургския държавен университет, специалност „Физика и технология на полупроводници“

Заемал е ръководни длъжности в няколко топлофикации. Бил е главен инженер и зам. изпълнителен директор в „Топлофикация Враца“, изпълнителен директор в „Топлофикация Перник”, изпълнителен директор на “Топлофикация София“

В момента е председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в България

