Б лагодетелят на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов реши да удари в земята за пореден път спортните специалисти. Бизнесменът, който не спира да се заяжда с тях в последните дни, сега направи култов анализ на изминалите мачове от кръга в Първа лига.

Според него Рори Делъп е поискал приятелство със Соломон Джеймс, който предизвика гол от тъч. Похвали Бернардо Коуто от Спартак Варна и срина със земята Стамен Белчев и надеждата на Добруджа - Богдан Костов.

"Тук вече геният на Бат Стамен достигна връхната си точка. Да загубиш мач с човек повече в последните 10 минути на мача, тва вече е наистина гениално! Свака ти част, Майсторе! ", написа Найденов във Фейсбук

"На Герена : Богдан Костов с три грешки за гол от три гола …. Тва и Хари Магуайър в най-добрите си периоди не го е правил. Евала, Майсторе!", завърши той.