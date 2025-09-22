Е дин от големите мениджъри в Румъния – Джовани Бекали, потвърди новината на „Мач Телеграф“ от събота, че Дан Петреску е големият фаворит на Христо Стоичков за нов треньор на ЦСКА.

„Вярно е. Вярно е, че го търсят. Христо Стоичков е един вид собственик, президент, каквото искате в ЦСКА. Това е неговият отбор, който е в много трудна ситуация откъм точки в българското първенство. Сега да видим дали Дан Петреску се е възстановил напълно от здравословните проблеми, дали се чувства като треньор или иска по-дълга почивка, до зимата. И в зависимост от това мога да говоря с Христо за евентуален договор. Ще знаем повече скоро“, обяви Бекали пред Fanatik.ro.

“ЦСКА е отбор с много чужденци, емблематичен отбор. Първо, трябва да се свържа с Дан Петреску. Не съм говорил с него отдавна. Той се възстановява от болестта, която прекара, и тогава ще му се обадя и на него. ЦСКА ще му дават около 18-20 000 евро на месец. Плюс бонуси. Да кажем 25 000 евро, но не повече. Единственият отбор, който плаща тези суми в момента в България, е Лудогорец, 30-40 хиляди евро“, разкри още Джовани Бекали.

Петреску, играл в Челси и записал цели 95 мача за Румъния, води ЧФР Клуж цели 4 пъти. Напусна обаче през август след срамната загуба с 2:7 от Хекен. „Имам нужда от по-дълга почивка. Имах и някои здравословни проблеми, трябва да ги реша, все още не съм ги решил напълно. Дори и да се бяхме класирали, да ви кажа честно, пак щях да си взема тази почивка. Искам да си взема почивка, една година, две, три, четири, пет. Ако съм здрав, ще се върна!“, каза тогава Дан Петреску.

Именно здравословните проблеми ще са решителни за това дали румънската легенда ще наследи Душан Керкез в ЦСКА. Ако той каже „да“, веднага ще поеме „армейците“. Но ако реши, че здравословното му състояние не позволява, ще се размине с „червените“ и те ще трябва да търсят друг треньор.

