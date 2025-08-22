С ептември София е постигнал договорка със Спортинг Локерен за трансфер на крилото Никола Фонтен, съобщиха от белгийския клуб.
"Благодарим на Никола за усилията и му пожелаваме късмет в тази нова глава от кариерата му", написаха от Локерен.
25-годишният Фонтен е роден във Франция, но е с корени от Мадагаскар, като има двойно гражданство. Още като юноша той премина през две от най-реномираните академии в Европа - на РБ Лайпциг и Олимпик Лион. Фонтен е играл за втория тим на Олимпик Лион, както и за скромния френски Рюмийи Вал, за швейцарския Шеноа и за Ла Лувиер в Белгия, преди да премине в Локерен.
През миналия сезон Никола Фонтен има 11 мача, един гол и една асистенция във втора лига на Белгия за Спортинг Локерен.
🇫🇷 Nicolas Fontaine leaving the Challenger Pro League to join Septemvri Sofia! 🇧🇬— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 21, 2025
🟡⚫️💰 KSC Lokeren will receive €90K bonus included + 15% sell-on.
✍🏼 3-year contract.
✅🏥 Fontaine already on site and has passed his medical successfully. #mercato #CPL #JPL #efbetliga pic.twitter.com/U49Y4vLZV9