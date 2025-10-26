С елекционерът на България U17 Светослав Петров определи разширения състав за европейските квалификации в Словакия. В него попаднаха играчи от само пет родни отбора - Лудогорец, Ботев Пд, Левски, Септември Сф и и Черно море. Групата бе допълнена и с двама легионери.

Интересното е, че Светльо Петров винаги ще се свързва с ЦСКА, а в същото време нито един "червен" кадър не успя да хване окото му. Талантите ни ще се изправят срещу отборите на домакина Словакия, Швейцария и Сан Марино в мачове, които ще се проведат в град Попрад. Лагерът на българския тим започна на 20 октомври, като отборът вече се подготвя интензивно за първия си двубой от групата.

Състав на България U17:

Вратари

Александър Панайотов (Лудогорец), Алек Здравков (Левски)

Защитници

Тимур Мустафа, Преслав Стойков (Лудогорец), Виктор Иванов (Септември Сф), Мартин Пенчев (Черно море), Габриел Керезов (Ботев Пд), Никола Калчев (Аугсбург, Германия), Александър Ценов (Левски)

Халфове

Мартин Петков, Диан Нестеров (Ботев Пд), Виктор Добрев, Александър Вутов (Септември Сф), Ернан Ангелов (Левски), Ястиян Георгиев (Лудогорец)

Нападатели

Никола Попов (Удинезе, Италия), Петър Байраков (Ботев Пд), Александър Маринов, Андрей Грозданов (Септември Сф), Андрей Нешев (Левски)

Програма на срещите:

28 октомври 2025 г., 17:00 (местно време): България U-17 – Словакия U-17

31 октомври 2025 г., 13:00 (местно време): Швейцария U-17 – България U-17

3 ноември 2025 г., 11:00 (местно време): Сан Марино U-17 – България U-17