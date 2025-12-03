Ц СКА 1948 се закрепи на второто място в Първа лига. В мач от междинния 18-ти кръг в Първа лига, тимът на Иван Стоянов надигра Септември с 4:1 в Надежда. Точни за символичните гости бяха Диало, Хофман, Собреро и Мартинес. За отбора на Славко Матич вкара Фурие, но това бе крайно недостатъчно. В класирането ЦСКА 1948 е втори с 36 точки, на пет зад лидера Левски. "Сините" утре играят срещу Славия. Септември остава на предпоследно място с 14 пункта.

През първото полувреме опасните ситуации и пред двете врати липсваха, но минута преди почивката „червените“ поведоха. Меко центриране на Борислав Цонев прати топката към далечната греда, където Мамаду Диало с глава прати топката зад гърба на Янко Георгиев. Попадението бе дълго разглеждано от ВАР заради потенциална засада, но в крайна сметка бе потвърдено. За Диало това бе гол №11, с който излезе еднолично начело в листата на стрелците.

Доста по-интересно започна втората част. В 47-ата минута Септември получи правото да изпълни дузпа заради нарушение на Адама Траоре срещу Стоян Стоичков. Наказателният удар бе отсъден след преглед с ВАР, а зад топката застана Бертранд Фурие. Димитър Шейтанов обаче плонжира и улови топката след неговия удар по земя в десния ъгъл.

Много бързо обаче Фурие се реваншира за пропуска си. Той изпревари стража на ЦСКА 1948 в наказателното поле, овладя технично подаването на Галин Иванов и майсторски изравни.

Гостите обаче не се стреснаха и с лекота нанизаха още три попадения във вратата на съперника. В 61-ата минута Гашвич центрира от ъглов удар, а Андре Хофман надскочи защитата на Септември и с глава матира Янко Георгиев за дебютния си гол с „червената“ фланелка. Седем минути по-късно Борислав Цонев записа втора асистенция, след като предостави страхотен пас около точката на дузпата и Браян Собреро с плътен изстрел направи 1:3.

В добавеното време на мача се разписа и резервата Хосе Луис Мартинес, за когото попадението също бе първо с екипа на ЦСКА 1948. Колумбиецът засече с глава отлично центриране на Гашвич отляво.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX