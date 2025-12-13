Ц СКА 1948 се намира в много добра серия срещу Славия и има шанс да прекъсне доброто представяне на „белите“ под ръководството на Ратко Достанич. От общо 14 мача между двата тима, „червените“ от Бистрица са спечелили 7, загубила са три, а четири са завършили наравно. Показателно е, че ЦСКА 1948 е спечелил последните три мача, като в последния надигра съперника с 3:1. Като цяло тимът от Бистрица няма загуба от днешния си съперник от повече от година. Общо в последните пет мача Славия успя да вземе само едно равенство.

Шансът на „белите“ за успех в днешния мач е добрата форма на тима в домакинските мачове в последния месец. От началото на ноември „белите“ взеха и трите си мача на „Александър Шаламанов“, включително и победа над Левски с 2:0. Преди това тимът записа две поредни равенства – срещу Ботев Враца и Черно море. Точно като при гостуванията си ЦСКА 1948 показва колебания. В последния кръг тимът на Иван Стоянов разби Септември, но преди това загуби с 0:3 в Кърджали от Арда и направи 0:0 с Ботев във Враца.

