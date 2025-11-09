Б лагодетелят на ЦСКА 1948 Цветомир Нейденов не спря цяла сутрин да се бъзика с Левски и неговите фенове. И в крайна сметка си го получи. Неговият отбор не успя да скъси разликата със "сините" в челото, след като се издъни - 0:1 от Черно море.

При това "червените" от Бистрица паднаха с автогол. Егор Пархоменко отклони топката в собствената си врата в 61-ата минута след центриране на Уеслен Жуниор. Това бе първа загуба на ЦСКА 1948 у дома от 28 април. Тогава паднаха от Ботев Враца. Както е известно, Найденов твърди, че любими за него за резултатите 0:0 и 0:1. Най-вече, когато се дънят конкурентите. Нападателят на Левски Мустафа Сангаре изгледа срещата, която свърши добре за "сините".