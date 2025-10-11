Ц СКА победи Септември София с 4:0 в контролна среща на клубната база в Панчарево. Леандро Годой (14) откри резултата, а Робин Шутен (24) си вкара автогол. Георги Чорбаджийски (27) се разписа от малък ъгъл, а Мохамед Брахими вкара четвърти гол секунди преди почивката.

Мачът започна с по-активна игра на ЦСКА и още в 3-ата минута Пастор шутира от дистанция, но ударът му под гредата бе избит от вратаря Йоан Вригазов в корнер. Две минути по-късно отново Пастор нахлу отдясно и опита силен изстрел по диагонала, който премина покрай вратата на Септември. Малко след това удар на Чорбаджийски от дъгата пред наказателното поле бе блокиран от бранител.

Резултатът бе открит в 14-ата минута след скоростна атака отдясно, започната от Илиан Илиев и продължена към Мохамед Брахими. Получилият втори шанс французин изведе нахлуващият Дейвид Пастор, който центрира без забавяне към далечната греда. Там Леандро Годой с глава промуши топката между краката на вратаря за 1:0.

Пред Бертранд Фурие се откри добра възможност в 23-ата минута, но той не успя да засече центриране от десния фланг. Секунди по-късно защитникът на Септември - Робин Шутен прати топката в собствената си врата в опита си да изчисти изстрел по земя на Брахими - 2:0. Георги Чорбаджийски пък направи резултата класически в 27-ата минута с майсторски удар от малък ъгъл.

В 33-ата минута Фурие бе изведен очи в очи със стража на ЦСКА - Густаво Бусато, който обаче бързо скъси дистанцията и не позволи да бъде преодолян. Малко по-късно вратарят бе тестван отново, този път от фал, но бразилецът изби в ъглов удар изстрела на Фонтан. Пет минути преди почивката и на вратаря на Септември се наложи да се намесва след шутове на Джеймс Ето'о и Годой, а секунди по-късно прехвърлящ удар на Анжело Мартин срещна напречната греда на вратата на гостите.

В последните секунди на първата част ЦСКА се разписа и най-активният на терена - Мохамед Брахими. След продължителна атака топката стигна до него в наказателното поле и той показа добра техника между двама бранители на съперника преди да направи 4:0 с премерен шут.

"Червените" започнаха второто полувреме само с една промяна в състава - Мартин Стойчев се появи на мястото на Джеймс Ето о, което бе последвано от няколко вътрешни размествания. Десетина минути по-късно Стоян Стоичков се подхлъзна и влезе доста остро в краката на Стойчев, който близо година бе извън игра заради операция на коляното. Наложи се намеса на медицинския щаб, който обаче успокои "червените", че не става въпрос за сериозна травма.

В средата на втората част бяха извършени доста смени в състава на ЦСКА и това наруши игровия ритъм на отбора. Шанс да покаже качествата си получи и 16-годишният Алекс Тунчев, който застана до Браян Кордоба в центъра на защитата. Десет минути преди края неофициален дебют за първия тим записа 18-годишният вратар Богомил Александров, който пази за третия отбор на "червените". Така пълни 90 минути записа само Кордоба, който завърши мача с капитанската лента на ръката си. След направените смени отборът на Септември владееше повече топката, но така и не успя да застраши сериозна вратата на съперника.

ЦСКА - СЕПТЕМВРИ 4:0

ЦСКА: 1. Густаво Бусато (к), 2. Дейвид Пастор, 13. Браян Кордоба, 4. Адриан Лапеня, 17. Анжело Мартино, 6. Бруно Жордао, 99. Джеймс Ето’о, 11. Мохамед Брахими, 16. Георги Чорбаджийски, 73. Илиан Илиев, 9. Леандро Годой

Резерви: 31. Богомил Александров, 20. Мартин Стойчев, 23. Илиан Антонов, 24. Юлиан Илиев, 27. Марк-Емилио Папазов, 29. Иван Тасев, 33. Симеон Чатов, 35. Алекс Тунчев, 45. Юлиан Гилов, 91. Йоан Борносузов

Септември: 1. Йоан Вригазов, 23. Робин Шутен, 3. Себастиан Уейд, 26. Валентин Джеймс, 27. Георги Върбанов, 5. Йоан Бауренски, 19. Стоян Стоичков, 33. Галин Иванов (к), 24.Фаиз Матуар, 17. Никълъс Фонтан, 9. Бертранд Фурие

