Ц СКА е пратил оферта на Ботев Пловдив за Константинос Балоянис, но тя не е била според вкуса на „жълто-черните“, заяви финансовият благодетел Илиян Филипов на пресконференция на стадион „Христо Ботев“.

Бизнесменът допълни, че гръцкият играч ще изпълни договора си, а селекцията от 16 състезатели е плод на денонощен труд. Предложението на ЦСКА за левичаря е дошло два дни преди края на трансферния прозорец, разясни Филипов.

„Направихме 16 футболисти селекция. За тази селекция се положи денонощен труд. Всеки е гледан от спортно-техническото ръководство. Гледали сме видеа, мачове, какво е било представянето миналата година. Смея да твърдя, че направихме добра селекция, има качествени футболисти. Но времето не стига да се стиковат. Надявам се, че оттук нататък отборът ще тръгне в по-градивен план. Много трудно. Заварихме клуба с 4 футболисти – Ники Илиев, Минков, Ивайло Видев и Балоянис. Имахме предложение от ЦСКА да го продадем два дни преди края на трансферния прозорец. Офертата бе крайно ниска, може би четвърт от цената. На Балоянис разчитаме, изгради се в отбора. Представянията му са доста добри. Отборът щеше да тръгне още надолу. Договорът на Балоянис е до 30.06.2026. Никой да не очаква челни места, целта е оставане. През зимния трансферен прозорец трябва да започнем да градим отбор, който да се бори за Европа“.