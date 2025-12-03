Ц СКА победи с 2:1 Локомотив Пловдив в мач от 18-ия кръг на Първа лига. Гостите бяха много близо до точка, но „армейците“ стигнаха до успеха с дузпа в добавеното време на мача на Националния стадион „Васил Левски“.

Това е 7-а поредна победа за ЦСКА в първенството и общо 8-а във всички турнири.

Двата отбора излязоха на терена със специални фланелки в подкрепа на Любослав Пенев. "Дръж се, Любо, ще спечелиш и този мач!", пишеше на фланелките.

Първият шанс в мача бе за домакините, но вратарят на Локомотив Боян Милосавлйевич спаси удара на Леандро Годой. ЦСКА натискаше, а Годой, Улаус Скаршем и Йоанис Питас опитаха удари, но без успех. Джеймс Ето'о също опита изстрел, но не намери целта.

В 33-ата минута Скаршем нямаше късмет, като уцели греда. Две минути по-късно ЦСКА поведе. Ето'о отне топката от Лукас Риян, центрира, а Годой вкара поредния си гол. До края на първото полувреме Ефе Али опита удар за Локомотив, но без успех.

След почивката Теодор Иванов от ЦСКА стреля с глава, но не затрудни вратаря Милосавлйевич. В следващите минути и двата тима трудно създаваха положения. Хуан Переа опита удар за гостите, но не затрудни Фьодор Лапоухов. В 78-ата минута Парвиз Умарбаев стреля опасно от границата на пеналтерията, но топката мина над напречната греда. Добрата игра на гостите даде резултат в 84-ата минута. Димитър Илиев подаде към Хуан Переа, който се освободи и с хубав удар вкара за 1:1.

В 93-ата минута ЦСКА получи дузпа за игра с ръка на Ивайло Иванов. Първоначално съдията Димитър Димитров не отсъди нарушение, но след това посочи бялата точка след преглед от ВАР. Годой беше точен и донесе успеха на ЦСКА.

ЦСКА е на трето място във временното класиране с 31 точки. Локомотив Пловдив е 6-и с 29.