ЦСКА записа историческо постижение в мачовете си срещу Спартак Вн в елита. В изминалия кръг „червените“ спечелиха с 4:0 на „Коритото“. Справка в статистиката показва, че това е тяхната най-голяма победа над „соколите“ като гост. Досега „червените“ на три пъти бяха стигали до 4 попадения при визити на Спартак Вн, но победите са били по-минимални – с 4:1 през сезоните 1950 и 1957, както и с 4:2 през 1976/77.
