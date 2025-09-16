В торият в родната съдийска ранглиста Радослав Гидженов ще свири дербито от 9-ия кръг на Първа лига Левски – Лудогорец.

Ето и всички назначения:

19 септември 2025 г., петък, 17:45 ч.

Монтана - Спартак Варна

ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Костадин Димитров Тановчев    АС2:    Иван Радославов Иванов

4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Кристиян Младенов Тодоров

СН:    Иван Захариев Вълчев    

19 септември 2025 г., петък, 20:30 ч.

Левски - Лудогорец

ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски    ВАР:    Венцислав Георгиев Митрев    АВАР:    Владимир Вълков Вълков

СН:    Александър Костадинов Костадинов    

20 септември 2025 г., събота, 17:00 ч.

Добруджа - Локомотив София

ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Светослав Колев Енчев

4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Красимир Маргаритов Кръстев

СН:    Георги Василев Йорданов    

20 септември 2025 г., събота, 19:30 ч.

ФК ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив

ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Светослав Станимиров Стойчев    АС2:    Живко Руменов Петров

4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Венцислав Георгиев Митрев

СН:    Николай Йорданов Колев    

21 септември 2025 г., неделя, 17:45 ч.

Септември София - Ботев Пловдив

ГС:    Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Драгомир Руменов Милев

4-ТИ:    Антонио Тодоров Антов    ВАР:    Димитър Димитров Димитров    АВАР:    Мариян Георгиев Гребенчарски

СН:    Валентин Желев Добрев    

21 септември 2025 г., неделя, 20:15 ч.

Славия - Берое Стара Загора

ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов

4-ТИ:    Георги Петров Стоянов    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Кристиян Николов Колев

СН:    Венцислав Иванов Гаврилов    

22 септември 2025 г., понеделник, 18:00 ч.

Арда Кърджали - Черно море       

ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Тодор Василев Вуков    АС2:    Георги Любомиров Минев

4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Георги Димитров Давидов

СН:    Йордан Костадинов Иванов    

22 септември 2025 г., понеделник, 20:30 ч.

Ботев Враца - ЦСКА                                

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ:    Тодор Недялков Киров    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Красен Иванов Георгиев

СН:    Стоян Маринов Алексиев    

