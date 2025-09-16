С офия Вергара не присъства на наградите "Еми" 2025 в неделя по "най-лудата" причина, пише Page Six.
Актрисата обясни на последователите си в Instagram причината.
"Не успях да стигна до Еми, но стигнах до спешното", написа звездата от "Modern Family". "Получих най-лудата алергия на окото."
Вергара, която се извини на феновете си, сподели близък кадър на подутото си око, както и от визията си за наградите.
#CaraotaShow | La hospitalización urgente por la que Sofía Vergara se ausentó del Premio Emmy 2025 .- https://t.co/r86CS9DRXX— Caraota Digital (@CaraotaDigital) September 16, 2025
В последващи видеа съдията от "America’s Got Talent" смени червената си рокля с суитшърт и дънки, докато почиваше на болнично легло и ѝ промиваха окото.
Тери Крюс ѝ пожела "бързо оздравяване" в коментарите.
Хайди Клум, от своя страна, написа: "Какво се случва?"
👉Esta sería la razón: https://t.co/GLyMTOOI2i pic.twitter.com/P95cTUWEWX— El País Cali 📰 (@elpaiscali) September 16, 2025
Вергара е номинирана за "Еми" няколко пъти, последно през миналата година за работата си в "Griselda".
Тя впечатли с червена рокля без презрамки, създадена от Dolce & Gabbana.
Ден преди това Вергара се наслаждаваше на вечеря, присъствайки на боксов мач между Теренс Крауфорд и Канело Алварес на стадион "Allegiant" в Лас Вегас.
"Gracias @netflix!!❤️ каква нощ", написа Вергара в пост в Instagram в събота. Тя гледа бокса в черна рокля с дантелено бюстие и позира за снимки с Марк Антъни и други приятели.
Sofia Vergara missed the Emmys on Sunday because she had to be rushed to the hospital.— CBS 6 Albany - WRGB (@CBS6Albany) September 16, 2025
More:https://t.co/LDuuW6S6yQ
Вергара не бе единственото отсъствие, което привлече вниманието на "Еми" на следващия ден.
Ерик Дейн трябваше да излезе на сцената като част от трибют за "Grey’s Anatomy", но актьорът, който обяви диагнозата си ASL по-рано тази година, също пропусна събитието.
Източник: Vesti.bg