Л егендата на Формула 1 Джанкарло Минарди разкри, че от Ферари са направили първи стъпки за привличането на настоящия световен шампион Макс Верстапен от Ред Бул. "Черните кончета" успяха да вземат Люис Хамилтън от Мерцедес миналата година. Той обаче не се представи особено успешно през този сезон, но нидерландецът скоро може да последва стъпките му. Първият пилот на Ред Бул обяви, че определено ще кара за същия отбор през 2026-а година, но Ферари вече мислят за 2027-а година, когато биха искали да подпишат с Верстапен. Това най-вероятно означава, че Шарл Льоклер ще напусне италианския отбор, след като не успя да спечели титлата в предишни години.

„Вярвам, че Ферари са направили стъпки в тази посока. Що се отнася до това дали ще дойде, мисля, че собствените му думи – „Отивам, защото искам да спечеля“, изпратиха доста ясен сигнал към Ферари“, заяви Минарди пред motorsport.it. „През последните месеци имаше много разговори, дори тайни преговори, размяна на пилоти, които не доведоха доникъде, така че всичко е възможно. Мисля, че Ферари се опитва“, допълни още той.

Верстапен е четирикратен световен шампион във Формула 1. Дебютира в състезание от Световния шампионат за Голямата награда на Австралия през 2015-а година и става най-младият пилот в историята на този спорт. На 12 декември 2021-а година побеждава Люис Хамилтън за световната титла в последната обиколка в Абу Даби. Печели титлата и през 2022-а, 2023-а и 2024-а година.

