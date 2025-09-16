През лятото Лудогорец смени спечелилият требъл Игор Йовичевич и назначи вместо него Руи Мота, направил чудеса със скромния арменски Ноа. Хърватинът, водил грандове като Шахтьор Донецк и Динамо Загреб спечели всички, а в Европа отборът му игра като равен със съперници като Лион и Лацио, но играта на „орлите“ през пролетта беше трагична и титлата дойде само и единствено по инерция. Заради това и раздялата с Йовичевич беше по-скоро очаквана. Руи Мота, който притежава доста скромна визитка, в която присъстват имената само на два мъжки отбора – Дила Гори от Грузия и Ноа от Армения, пък бе направил чудеса с арменците и то с атакуващ футбол. А както знаем и Лудогорец постигна най-големите си успехи именно с хубава офанзивна игра. И сякаш изглеждаше така, че Руи Мота може да върне разградчани към корените им – хем да побеждават, хем да го правят с хубава игра. Е, това не се получи. В нито един момент отборът, воден от португалеца, който дълги години е бил помощник на Са Пинто, не показа някакви признаци на подобрение. Лудогорец е тим без ясен титулярен състав, без разпознаваем стил, без точна схема, в общи линии – без никаква игра. Каквото и позитивно да се случи, се дължи на високата класа на дадени играчи, а не на някакъв треньорски гений. Мота изглежда сам край страничната линия. Сякаш помощниците му изобщо не участват сериозно в процеса и не могат да му предложат план „Б“, когато нещата не тръгнат.

Всъщност, че Руи Мота не е правилният треньор за Лудогорец, се разбра още в първия мач с Динамо Минск в Разград, когато победата беше постигната по много късметлийски начин след удар на Филип Калоч. Мъките на реванша на неутрален терен са ясни на всички. Отборът прескочи беларусите само заради огромния късмет, който прати топката на крака на Ерик Биле, който изравни в мача и прати „орлите“ напред. Срещу Риека отново не видяхме това, което се очаква от Лудогорец. Разградчани елиминираха хърватския шампион, защото просто те останаха с 9 души на терена. Иначе мачът си вървеше 1:1 и при равен брой футболисти изобщо не е ясно какво щеше да се случи. След това се стигна и до двата мача с Ференцварош. В първия унгарците бяха по-добри, а във втория Лудогорец поигра добре 30 минути, отмениха чист гол на българския първенец и гардът падна. В следващите 60 минути Фради беше по-силният тим и стигна до успеха. Тоталният срам беше загубата от Шкендия. Да, в крайна сметка след много мъки в Разград северномакедонците бяха елиминирани. Но горчивината си остава. Същевременно в първенството отборът не блести особено. И по-скоро логично е втори в класирането. А ако загуби от Левски на „Герена“ в петък, ще изостане с цели 5 точки, и то в средата на септември...

Лудогорец на Руи Мота едвам победи Ботев Вр, не успя да пречупи Локо Сф в Разград и се спаси на магия от загуба от Локо Пд. Като игра повече от полувреме с човек повече... Докато двата тима бяха 11 на 11, „смърфовете“ мачкаха здраво далеч по-класния си опонент.

Истината е, че португалецът, дошъл да вкара Лудогорец в Шампионската лига, в крайна сметка го превърна в... Ноа. Скромен тим от Изтока, който може да има някакви изригвания, но като цяло от него нещо голямо не може да се очаква. Сега на Руи Мота му предстои решителен за бъдещето му мач – гостуването на Левски. До голяма степен в това дерби ще стане ясно дали португалецът ще получи още време начело на „орлите“ или още срещу Малмьо другата сряда отборът ще бъде воден от друг треньор.

БОГОМИЛ РУСЕВ

