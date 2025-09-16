Р ами Киуан се прибра, след като се размина с титлата на Световното първенство по бокс, след като в решителния мач отстъпи на представителя на Узбекистан Фазлидин Еркинбоев. Въпреки загубата във финала, родният национал показа силна форма и затвърди мястото си сред водещите в категорията.

„Удовлетворен съм от постигнатото, особено след като видях това посрещане. Разбира се, има и разочарование, но съм сигурен, че ще стана световен шампион“, бяха първите думи на Киуан. „Чувствам се горд, защото от 16 години нямахме медал от Световно първенство, а сега се представихме силно. Вярвам, че нещата ще вървят все по-добре“, сподели още талантът от Костинброд. „Вече показвам, че съм един от най-добрите в света. Амбициите ми ще стават все по-големи. За много по-малко от две години мога да коригирам леките тактически грешки и да стана номер 1“, добави Рами Киуан.

