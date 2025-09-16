Левски успя да победи и Локомотив Сф с 2:1 и оглави класирането след 8-я в първенството. Това, разбира се е хубаво за всеки, който обича „сините“. Дотук всичко е почти перфектно при тях, особено в столичните дербита. След победата над „червено-черните“ вече може да се каже, че на тима на Веласкес му остана да мине само през ЦСКА от противниците в столицата. В „Надежда“ освен Локомотив, и Септември бе ударен с 2:1, Славия бе победен на „Герена“ с 2:0, а малко след това и ЦСКА 1948 с 2:1. Така от столичните опоненти остана да се спечели само дербито с ЦСКА.

Така, дотук добре в София и добре като цялостен точков актив. Щом отборът е на първо място не би трябвало да търпи, кой знае какви критики. Тук е мястото да кажем, че тепърва предстоят на Левски купища тестове в провинцията, а дотук там Левски не взе трите точки при единствения си мач, който изигра в първенството извън София. Става дума за визитата на Ботев Вр. Там мачът завърши 0:0, макар „сините“ да имаха превъзходство през цялото време. Вратарят на домакините Димитър Евтимов, надъхан допълнително от миналото си в ЦСКА и от освиркванията на феновете на Левски (по неговите собствени думи), спаси всичко, което можеше да се спаси. Веднъж и гредата му помогне. Така или иначе обаче тимът на Веласкес има една точка от един мач в провинцията до момента и ще трябва да се доказва тепърва.

Има и един интересен паралел с представянето на Левски през настоящия сезон и през миналия в софийските дербита. Преди година със Станислав Генчев тимът пак започна да бие наред в столицата, като удари последователно Локо Сф с 6:1, ЦСКА 1948 с 4:2, Славия с 1:0 и ЦСКА с 1:0. Накрая не може да затвори кръга и да приключи с 5 от 5 полусезона и най-неочаквано се издъни срещу Септември на „Герена“ с 2:3.

Иначе като цяло малко останаха съперниците, с които Хулио Веласкес се е срещал в България без да ги е победил. В изминалия кръг беше първият му сблъсък с Локомотив Сф и той го спечели. Все още не е успял от един опит да победи Ботев Вр (споменатото нулеви реми отпреди няколко седмици), Ботев Пд с който също има едно равенство, но на „Герена“ през миналата пролет (1:1), както и ЦСКА. С „червените“ направи 2:2 на 2 март тази година, след като в петата минута на добавеното време губеше с 0:2.

