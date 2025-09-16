Последният кръг на Първа лига се разви по драматичен и много успешен начин за Левски. Лудогорец загуби две точки в Пловдив, а „сините“ победиха в „Надежда“ и вече водят с две точки на върха. В 8-и кръг от първенството е твърде рано за радост на „Герена“, но Веласкес и компания имат много поводи за оптимизъм. А той идва от следващите мачове на двата претендента, в които Левски получава идеален шанс да се откъсне на първото място. Тези точки може да са много, в най-добрия случай 11. А това вече е сериозна преднина, с която „сините“ ще преобърнат футболната история от последните 14 години. Дербито в петък на „Герена“ между двата тима вече се явява Мач на мачовете на Левски през тази есен. Има няколко причини, поради които можем да приемем, че Левски е фаворит в този двубой.

На първо място Левски в момента е в много по-добра форма. Играчите на Веласкес имат достатъчно физически сили, с които да доминират и натискат съперника през всичките 90 минути. Връзките между отделните линии са почти напълно изградени и позволяват на „сините“ да държат топката дълго време, да изграждат постепенни или бързи атаки. Лудогорец засега се крепи на качествата на отделните фигури, които са безспорни и могат да „извадят“ всеки един мач. Като отбор обаче шампионите имат още път да извървят и едва ли ще го направят в оставащите четири дни до гостуването на Левски.

Освен всичко друго, Лудогорец е притиснат от времето и обстоятелствата. Четири дни след гостуването на Левски е двубоят с Малмьо от Лига Европа. Ако в Разград решат, че Лига Европа е приоритет, със сигурност ще берат ядове срещу Левски. А точно тази есен Левски показа, че може да печели решаващи мачове в много решаващи моменти – примерите със Сабах и Апоел Беер Шева са още много пресни.

Левски има и още един бонус в битката с Лудогорец и той се крие в следващите мачове до началото на октомври. „Сините““ имат да играят отложен мач срещу Ботев в Пловдив. При сегашното насипно състояние на „канарчетата“ е трудно да си представим нещо различно от победа на Левски. По-трудният мач е преди това – пак в Пловдив, срещу Локо. Тимът от „Лаута“ е също в отлична форма, препъна Лудогорец и мечтае за Европа. Ако минат успешно и този тест, както и домакинството на Берое, левскарите може да се озоват на върха с невероятната преднина от 11 точки пред Лудогорец. Защото на шампионите им предстои гостуване в IX-ия кръг на ЦСКА. А там битката е на живот и смърт, защото още загубени точки ще костват главата не само на Душан Керкез, но и на други ръководни фактори от клуба. Както и ще коства Европа. Така „червените“ трябва да помогнат на Левски, за да спасят себе си. Ако тази преднина стане факт, шансовете на Левски да пренапише футболната история от последните години става съвсем реална и осъществима.

