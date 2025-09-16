Р обърт Редфорд, един от най-легендарните холивудски актьори и режисьори, почина на 89-годишна възраст.

Смъртта на носителя на „Оскар“ беше потвърдена в изявление от Синди Бергер, главен изпълнителен директор на рекламната фирма Rogers & Cowan PMK.

New York Times я цитира, че Редфорд е починал в съня си в планините край Прово, но не е разкрила конкретна причина. Редфорд беше екранен идол и в разгара на славата си през 60-те и 70-те години имаше световна репутация както на уважаван актьор, така и на секс символ. Партнирал си е с легенди като Джейн Фонда до Барбара Стрейзънд.

Редфорд има четири номинации за „Оскар“, като печели за най-добър режисьор за филма „Обикновени хора”.

Робърт Редфорд холивудска легенда актьор режисьор Оскар