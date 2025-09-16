„Топлофикация София“ качи фактурите за месец август в своя сайт и каси, видя „Телеграф“. В тях се съдържа прогнозната месечна сметка за топлинна енергия, потребена за подгряване на кубиците вода от домакинството, определени след годишното изравняване.

В сметката за август са включени и корекциите на изравнителната обща фактура за сезон 2024/2025 г. за всяка от сградите етажна собственост, обясниха от столичното дружество за „Телеграф“.

Данни

Тричленно домакинство, което обитава 68 квадрата жилище в тухлена сграда в квартал „Лозенец“, трябва да плати 35,69 лева за подгряване на топла вода за месец август. Сумата е подобна на получената за ползваните през юли кубици вода от същото семейство.

Двама потребители, които обитават апартамент 65 квадрата в жк „Младост“, получиха обаче с 10 лева по-висока сметка за август - 77,90 лева, от платената за юли, въпреки че няма промяна в ползването, нито в цената на топлинната енергия.

Разлики

Във фактурата за август е включена освен сметката за количеството топлинна енергия, отишла за подгряване на топлата вода, и корекции от годишната изравнителна сметка, равна на стойността на разликата между платените през сезона прогнозни месечни сметки и сметнатите според показанията на водомера за топла вода в жилището.

Ако на един, двама или повече клиенти от сградата не са били снети данните на водомерите, уредите са били повредени или е липсвал водомер след заявяване и отчитане в изравнителните сметки са нанесени верните показания. В този случай корекцията дори само на един клиент променя изравнителните сметки на всички останали домакинства в сградата. Поправена грешка в отчетите също влияе върху сметките на съседите, обясниха от „Топлофикация София“.

Справедливост

Европейският съд в Люксембург ще се произнесе по преюдециално запитване на Районен съд – Пловдив, относно тълкуването на правото на ЕС и дали формулата за сградна инсталация съответства на правото на Европейския съюз, съобщи за „Телеграф“ юристът, д-р по право и главен асистент в Пловдивския университет Андреан Славчев.

Произнасянето на Европейския съд може да отключи проточените с години дела вярна ли е формулата за отделената от сградната инсталация на топлофицираните сгради топлинна енергия и проблемите с нейното начисляване на абонати с махнати или изключени радиатори.

Както е известно, ВАС спря окончателно Методиката за дялово разпределение за формулата за сградна инсталация.

Таня Киркова