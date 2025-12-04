С тарши треньорът на Славия Ратко Достанич изрази голямо задоволство от победата с 2:0 над Левски, като похвали своите футболисти за отдадеността и тактическата дисциплина, но същевременно сподели изненадата си от многото смени, направени от противника. „Получи се хубав мач, Левски е силен отбор. Всичко, което се случи е плод на работата на футболистите, няма значение кой е съперник, но ми прави впечатление, че всеки се раздава, спазват тактическата дисциплина, всеки треньор се радва да има такъв отбор, с който да работи“, сподели Достанич.

„Левски е силен отбор, създава положения в мачовете си, ние знаехме, че трябва да бъдем търпеливи. Много съм доволен от моя отбор.“ Запитан за многото смени, направени от Хулио Веласкес, треньорът на „белите“ каза: „Беше изненада за мен, всеки знае за какво става дума, но аз само мога да коментирам мача. Ако продължаваме така, можем да се радваме на добри отбори“, каза още Достанич.

