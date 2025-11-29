Христо Янев успя да изправи на крака ЦСКА, след като "червените" бяха пратени на дъното от предшествениците му Александър Томаш и Душан Керкез. Преди днешното гостуване на Спартак във Варна "червените" са в серия от 5 поредни победи в Първа лига. Тимът в един момент на сезона беше в дъното на класирането, а преди настоящия кръг е шести, само на две точки от Лудогорец. Спокойно може да се каже, че ЦСКА се събуди при Христо Янев, но от друга страна същото важи и за самия наставник. Преглед на досегашната му треньорска кариера показва, че той мачка само и единствено, докато е треньор на "червения" колос. От една страна резултатите му до момента в ЦСКА са константно силни, а от друга - два пъти по-добри от тези в другите отбори, които е водил.

Христо Янев пое за първи път ЦСКА през сезон 2015/16, когато тимът беше в Трета лига. Ясно е, че в статистиката няма да слагаме мачовете на "червените" срещу Сливнишки герой, Рилецо и Чико от село Бяга. През тази кампания обаче ЦСКА направи страхотен рейд в турнира за Купата на България и в крайна сметка триумфира с трофея след шест победи. Христо Янев стартира и следващата кампания (2016-17), в която ЦСКА вече беше в елита. Той води тима в първите четири кръга, след което беше заменен от румънеца Едуард Йорданеску. В тези 10 мача на високо ниво Янев записа 8 победи, равенство и загуба, което означава точно 2,5 спечелени точки средно на мач.

В края на сезон 2017/18 той отново застана начело на "армейците". Води ги в 4 мача в Първа лига, а цифрата на спечелените точки средно на мач отново беше 2,5.

