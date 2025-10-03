Ц СКА се изправя в неделя срещу Лудогорец в София. Дълги години това беше основен сблъсък в битката за титлата, но сега нещата не са точно така. "Червените" изостават след 10 кръга с цели 12 точки от "орлите", които имат да изиграят и отложен мач. Закъсвацията при "армейците" е пълна, а това даде основателен повод и за треньорска смяна. Христо Янев за трети път застана начело на ЦСКА преди десетина дни и вече води тима в един мач - равенство 1:1 с Локомотив София в "Надежда". Във въпросната среща "червените" играха на обичайното слабо ниво и "червено-черните" заслужаваха повече победата. Нямаше никакъв импулс в представянето на ЦСКА, което е странно при треньорска рокада. Христо Янев дори смени схемата, която предишният наставник Душан Керкез използваше, и заложи на класическо 4-4-2. Това по-скоро обърка отбора и срещу Локо София ЦСКА беше плах в атака, дисбалансиран в средата на терена и хаотичен в защита.

Сега на Христо Янев предстои нов тест, който би трябвало да е още по-солиден. Очаква се новият наставник на тима да промени отново схемата. Това ще стане по две причини. От една страна първият му опит да стегне редиците се провали, а от друга - Христо Янев никога до сега в треньорската си кариера не е използвал именно 4-4-2 срещу Лудогорец.

До момента той се е изправял 10 пъти срещу шампионите и винаги се е стремял да бъда гъвкав. За първи път треньорът на "червените" е излизал срещу "орлите" с Нефтохимик. Това става през далечната 2016 година, когато "шейховете" гостуват в Разград в мач за първенство. Двубоят завършва 3:1 за Лудогорец, а Христо Янев залага на златния стандарт в модерните футболни времена - 4-2-3-1. Оттогава до днес той е залагал на още 5 различни схеми срещу "орлите".

За близо 10 години Христо Янев е излизал 10 пъти срещу Лудогорец, а в тези мачове е използвал 6 различни тактики, за да стигне до 1 победа и два хикса. Въпросните мачове, в които Янев не е губил, са един след друг. Първо през 2017 година, отново с Нефтохимик, Христо Янев измъква 1:1 в Бургас от Лудогорец. Тогава използва - 4-1-4-1. Година по-късно той вече води за втори път ЦСКА и стига до 0:0 с "орлите" на "Армията". Тогава Янев залага на 4-2-3-1. Следва дълга пауза от около 5 години, за да дойде единственият успех за треньора срещу шампионите. Пирин Благоевград, воден от Христо Янев, удари Лудогорец като гост с 1:0. По-интересното е, че този мач предизвика сътресения в Разград, които доведоха до уволнение на тогавашния треньор Анте Шимунджа. Тогава Христо Янев използва схема 5-4-1, за да изкове успеха. Прави впечатление, че настоящият наставник на "червените" опитва да измъкне нещо именно с тази ултра дефанзивна тактика и в последните си два сблъсъка с Лудогорец. В тях Ботев Враца измъчи шампионите, но в крайна сметка загуби. Особено емблематичен беше последният път, в който Янев изведе отбора си срещу "орлите". В него врачани загубиха с 0:1 след автогол на Антоан Стоянов в добавеното време.

Иначе тази година треньорът на ЦСКА се е изправял цели четири пъти срещу Лудогорец, а в тези сблъсъци има само загуби и отборите му не са вкарали гол.

