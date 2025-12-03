Т реньорът на ЦСКА Христо Янев бе много емоционален след успеха над Локо Пловдив. "Спечелихме единствено и само с характер. Не се предадохме до края. Дори когато не играем добре, както през второто полувреме, искаме да печелим мачове като този. Най-важно е мотивацията, желанието и характера, който носиш в себе си. Поздравявам Локо! Затвори някои пространства, които имахме, и ни затрудни последните 15 минути. Обичаме във всеки мач да подхождаме според противника. Влизаме в три мача за 7 дни и трябва да ротираме момчетата. Това, което днес спечелихме, е много по-важно. Спечели духа, сплотеността, характера.

Питас игра днес много добре. Създаде ситуацията за първия гол и дузпата, участва в защита. Гледаме човекът, който вкара двата гола. За да се случи това, трябва да му се създадат положения. Но не гледаме останалите 10 човека, които си скъсъха г**а от тичане", каза доволният Христо Янев.

Янев каза и силни думи по адрес на борещите се с коварни болести български футболни легенди - Любослав Пенев, Бoрислав Михайлoв и Петър Хубчев. Той сподели, че като общество се нуждаем от личности като тях. „Така трябва да бъде, да сме смирени като хора. Аз лично мога да кажа само хубави неща за бат Любо. Бил ми е президент, треньор, имал съм късмета да играя с него, взимал съм най-доброто от него. Най важното е характера, който ни е предал, сега да го използва“, каза Янев. „Като общество имаме нужда от такива личности - и Михайлов, и Хубчев. Това са хора, които са ни мотивирали и са ни давали надежда за това, което са ни давали като младо поколение. Трябва като хора да направим нещо в тяхна подкрепа, да се обединим и ако можем да помогнем, да го направим“, добави Христо Янев.

