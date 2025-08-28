а лфът на Славия Илиян Стефанов даде интервю за предаването "Домът на футбола" по DIEMA SPORT. Той говори за трансфера си при "белите", моментната форма на отбора, както и предстоящия мач с ЦСКА. Той сподели, че неговият тим не може да бъде фаворит срещу "червените", но ще се бори за победата. "Крачка по крачка за мен. Дойдох на по-късен етап в отбора. Не бях тренирал. Чувствам все по-добре. Треньорът ми дава все повече минути, за да навляза в правилния ритъм. Тренирам двуразово, изморявам се малко повече, което е нормално", започна Стефанов.

"Много благоприятна ситуация е за мен, че ще има пауза. Мисля, че треньорите полагат максимална грижа за мен, аз също съм честен към себе си. Моята форма става все по-оптимална с тренировки всеки ден", добави той.

"Славия е страхотен отбор със своята история и икона за нашата столица. Имаше много варианти за други отбори, дори в чужбина. Смятам, че Славия е най-правилното място за мен, както и аз да помогна на отбора", призна офанзивният халф.

"Славия има трудна задача, защото хем налага млади футболисти, хем се търсят и резултати. Трудно е, но не невъзможно. Момчетата са и по-млади футболисти. Важни три точки. Отборът има много трудна програма, играхме срещу най-добрите отбори до момента. Трудно е, но смятам, че по този начин момчетата ще влязат в най-добрата си форма. Трябва да се погледне и през по-хубавата призма на нещата".

"Славия винаги е добър вариант да изненада всеки отбор. ЦСКА се намира в по-лоша серия. Мисля, че имат добър отбор и индивидуалности. Ние не трябва да гледаме тяхната серия от слаби резултати. Това няма да влияе. Те играят добър футбол, създават положение, но не могат да си ги вкарат. Славия ще излезе с респект, с уважение, но ще се бори за победа", каза Стефанов за предстоящия мач срещу ЦСКА.

"В никакъв случай Славия не може да се счита за фаворит. Най-малкото, че бюджетът е по-малък, футболистите по-млади. ЦСКА има класен отбор, който не съумява да реализира потенциала си към този момент. Това мисля, че ще е временно".

"Ще ми се да завършим този микроцикъл, който завършва с мача срещу ЦСКА, и добре да обмислим накъде отива първенството за нас. Аз и още няколко момчета, които дойдохме по-късно, да сме наваксали с подготовката. Да сме твърди и решителни в мачовете си. Искам да играем хубав футбол, да се наслаждаваме на играта си и да печелим. Адмирации към Левски, пожелавам им в реванша да вкарат три гола", завърши Илиян Стефанов.

