"Днес малшанс. Не ни искаше голът, нищо че искахме повече победата. Играхме срещу сериозен съперник, с наистина силен треньор. Можем да ги поздравим за победата. Искахме повече победата, видя се, късметът не беше на наша страна днес“, ядосваше се Иван Стоянов след провала на ЦСКА 1948.

„Нонстоп имаме тренировки със завършване, с таковане, има го това нещо във футбола. Не иска да влиза и не иска да влиза. Видяхте – рикошети, греди – като не иска, не иска. Игрово не мисля, че трябва да променяме нещо – трябва да сме по-агресивно, само голът ни липсваше. Имаме един-двама контузени“, заяви още той.