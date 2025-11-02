Б осът на Локомотив Пд Христо Крушарски избухна и обяви, че настоява Ботев Пд да бъде наказан с отнемане на 9 точки и глоба от 100 000 лева. "БФC трябва да прочете добре правилника и да вземе правилното решение. Аз няма да спра да търся хората, които правят ексцесии. От полицията ми казаха, че им трябва 6 месеца да установят човека. За 6 месеца той може да утрепа камара народ. Трябва да се спре тази дивотия. Това вреди на целия български футбол", отсече Крушарски пред БНТ.

"Искам БФC да си гледа правилника и да вземе правилното решение. Мачът не може да бъде прекратен. Той се прекратява само при навлизане на публика. Мен не ме допуснаха да вляза на терена. Влязох след като мачът бе прекратен. Нещата са в ръцете на БФC. Трябва да има 100 000 лева глоба и 9 точки отнемане на Ботев Пловдив. Аз съм човек на феърплея. Аз ще доиграя и мача без публика", допълни той. И цитира член 27 от Дисциплинарния правилник, който обаче няма връзка със случилото се в събота на "Лаута".

Благодетелят на Ботев Пд Илиян Филипов не прие доводите му. "Явно г-н Крушарски толерира действията на неговите фенове. Какво трябва да се случи, за да се прекрати мача? Може би трябваше да убият някой от футболистите. Категорично можем да се обединим срещу хулиганството. Нека престанем с тази простотия по терените. Всички губим от случващото се по терените", категоричен бе той.

Той бе категоричен, че Даниел Наумов е преминал медицински прегледи и по-късно ще се обяви точното му състояние. "Даниел Наумов мина медицинските прегледи. В съблекалнята той каза "върти ми се всичко". Той не беше сред феновете. Цялата му скула беше подута. Всички видяха къде беше ударът с бутилка литър и половина. Как да играе след комоцио", категоричен бе бизнесменът