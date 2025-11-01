Л евски представи третия си екип с оригинално видео, в което главна роля има актьорът Владислав Карамфилов - Влади Въргала. В клипа той взима куфар от Централна автогара София и го доставя на футболистите на "сините".

В ролята на полицай участва юношата на Левски и настоящ инфлуенсър Цветелин Ставрев, който пресреща Въргала по време на "мисията". В куфарчето се оказват новите черни фланелки, които Борислав Рупанов, Георги Костадинов и Гашпер Търдин изваждат и обличат.

Новият черен екип на Левски ще направи своя дебют утре при гостуването на Арда в мач от 14-ия кръг на Първа лига.

