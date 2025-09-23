О т Левски излязоха с важна информация за феновете си, че билетите за гостуването на Локомотив в Пловдив ще бъдат пуснати в продажба на стадиона два часа преди началото на срещата. "Левскари, билетите за двубоя от 10-ия кръг на Първа лига срещу Локомотив Пловдив ще бъдат пуснати в продажба на 26 септември, петък от 18:00 часа. Те ще се продават на касата пред сектора за гости на стадион „Локомотив” на цена от 20 лева.

Организаторите на срещата предупреждават, че на стадиона няма да бъдат допускани зрители без билети", написаха "сините" на сайта си. Очаква се Левски да има голяма подкрепа при гостуването на Локомотив. Отборът е лидер във временното класиране на Първа лига, като има точка повече от ЦСКА 1948 и мач по-малко, както и две точки повече от актуалния шампион Лудогорец и Черно море.

