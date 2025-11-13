Б ившият футболист на Ливърпул Джордан Айб е на проби в Локомотив София. 29-годишният футболист, който има над 100 мача във Висшата лига на Англия с екипите на Ливърпул и Борнемут в момента се опитва да впечатли треньора Станислав Генчев.

В Локомотив София ще вземат решение дали ще предложат договор на Айб до края на международната пауза.

Айб има 58 мача за Ливърпул, 4 гола и 7 асистенции. Той е играл и за Борнемут, където се отчита с 92 двубоя, 5 попадения и 9 голови паса. Статистиката на Айб във Висшата лига е 119 мача с 4 гола и 10 асистенции.

Роденият през 1995-а година футболист дебютира за червените през май 2013-та, когато в мач от 38-ия кръг на Висшата лига Ливърпул побеждава КПР с 1:0, а ключовият пас за гола е именно на младока. След Борнемут, той играе за Дарби Каунти, турския Аданаспор, както и нискоразрядните английски Ебсфлийт, Хайс&Йидинг и Ситингбърн.

През 2021 година обаче Айб признава, че се бори с депресия. Той е бил попаднал на "тъмно място".

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX