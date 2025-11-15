Б ившият футболист на Ливърпул – Джордан Айб, вече официално е играч на Локомотив София. Английското крило подписа договор до лятото на 2027 г. Той ще играе с екип с №33.

„Железничарите“ представиха Айб и с видео, в което участва бившият играч на тима Дерек Асамоа, който посрещна Айб на стадиона.

Айб бе считан за голям талант, като 58 мача за Ливърпул във всички турнири. Той е изиграл и 98 мача за Борнемут, като е с общо 119 срещи във Висшата лига. В кариерата си е носил още екипите на Дарби Каунти, Аданаспор, Ебсфлийт, Хайс & Йединг и Хънгърфорд, а за последно в Ситингбърн. В момента Айб е на 29 години.

„След няколко трудни сезона Джордън е готов да възроди кариерата си, а ние всички вярваме, че това ще се случи в Локомотив!“, написаха от клуба.