Лудогорец се смъкна до третото място след безличното равенство срещу Левски, но по-лошото не са точките и позицията, а играта на тима. И през други сезони „орлите“ не са били на първото място на този етап от първенството и са записвали два поредни мача без победа, но усещането, кога гледаш отбора, е, че това е кратка игрова настинка, и съвсем скоро тимът пак ще бъде на обичайната си висота.

В момента Лудогорец изглежда изтощен и объркан. „Орлите“ са безидейни по отношение организацията на атаките, където очевидно се усеща липсата на халф, който да генерира пасове към нападателите. На върха на атаката също има проблем, защото в отсъствието на контузения Квадво Дуа, Матеус Машадо и Ерик Биле нямат нито техническия, нито когнитивния потенциал да бъдат титуляри в мачове с голяма отговорност. И двамата са нападатели, които са подходящи за резерви или за ротации срещу по-слаби съперници, но не и за такива като Левски, Локо Пловдив и сега срещу Малмьо. Руи Мота успя да направи почти невъзможното да ликвидира ефективността на крилата, които за всички години на Лудогорец в елита са най-успешната част от отбора, действаща като перпетуум мобиле. Независимо дали става дума за Мисиджан, Абало, Кафу, Вандерсон или Рик, или качествени изпълнители като настоящите Ерик Маркус, Кайо Видал и Текпетей. Няма ги и влизанията по фланга, които бяха запазена марка на „орлите“, като се почне с Данчо Минев, Сисиньо, Кайсара и Натанаел и се стигне до Витри, Недялков и Сон. Отборът изглежда като лишен от енергия и увереност, а това срещу по-силните съперници няма как да се компенсира. Сравнително добро оставя представянето единствено на централните защитници и дефанзивните халхфове, но това няма да е достатъчно дори за частичен успех с Малмьо.

