Л окомотив (Пловдив) продължава лятната си селекция и подписа договор с Андрей Киндриш, съобщиха от футболния клуб. Централният защитник е с контракт за две години.

Андрей Киндриш e роден на 12 януари 1999 година в Румъния. Юноша е на местния Университатя (Клуж). През своята кариера се е състезавал за Ботошани, Академика Клинчени, Санта Клара, УТА Арад, както и Щинца Мирослава.

За последно той бе част от полския Лехия (Гданск). Има двубои за младежкия и олимпийския национален отбор на Румъния. "ПФК Локомотив Пловдив желае успех на Андрей Киндриш с екипа на „черно-белите“, написаха от клуба.

