Дербито с Лудогорец отмина, а Левски отново е първи след този мач. Това си е направо новина, защото от 2013 година насам подобно нещо рядко се случва. Колкото и от „Герена“ да са пъчили мускули, то „орлите“ винаги са успявали да им покажат в директните битки, че изостават сериозно от тях. Сега обаче във феновете на Левски остана и горчилка, че любимците им са изпуснали възможността да дръпнат поне с повече от половин обиколка на шампионите, на които им предстои да затъват все по-дълбоко и в европейските битки. И няма да им е лесно да са фокусирани само в едната посока, както се случваше в миналото. Да, със сигурност 89% от феновете на Левски искат да разкъсат Радослав Гидженов и колегите му, които онзи ден бяха част от екипа му, защото няма сила на света, която да ги убеди в противното.

Шефовете на „сините“ изтъкнаха две претенции – отменената дузпа и стъпката, която остави Кайо Видал на бедрото на Кристиан Димитров. И искат да научат каква е била комуникацията между съдиите при тези ситуации. Иначе интерпретации за положенията – бол. Хулио Веласкес обаче остана далеч от този шум. Правилно. Това не е негова работа. Не е неговата битка. От него зависи едно – Левски да има достатъчно аргументи с играта си, за да търси и други, когато шефовете преценят. А тук дори и най-големите му критици трябва да признаят, че се справя с това, което е от неговата компетенция. Освен всичко друго - дербито с Лудогорец показа, че не му е лесно, защото има да разплита три гордиеви възела. Кои са те? Не е трудно да се сетиш.

1. Атаката

Мустафа Сангаре има страхотно развитие в сравнение с първите си дни на „Герена“, но си остава толкова ялов, колкото бе и тогава. Особено срещу по-солидни защитници, каквито са тези на Лудогорец. А тези мачове се вземат с една ситуация. И класа. Рупанов също има къде да се развива, но на този етап ще го забелязваме с моментни избухвания, което не е малко, но не стига за отбор, който е конкурент за титлата. Затова мнозина настояват Веласкес да продължи да разчита Евертон Бала, а Сангаре и Рупанов да влизат като резерви. Но дали това ще работи вечно?

