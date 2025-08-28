Л удогорец ще гони обрат срещу Шкендия в реванш за влизане в основната фаза на Лига Европа. В първия мач миналата седмица "орлите" паднаха с 1:2. Мачът започва в 20:30 часа.
Стартови състави:
Лудогорец: 1. Серджио Падт – 17. Сон, 15. Едвин Куртулуш, 4. Диниш Алмейда, 3. Антон Недялков (К) – 30. Педро Нареси, 18. Ивайло Чочев, 23. Дерой Дуарте – 77. Ерик Маркус, 10. Матеус Машадо, 11. Кайо Видал
Резерви: 39. Хендрик Бонман, 67. Дамян Христов, 14. Петър Станич, 24. Оливие Вердон, 26. Филип Калоч, 29. Ив Ерик Биле, 37. Бърнард Текпетей, 42. Симеон Шишков, 55. Идан Нахмиас, 80. Методи Стефанов, 82. Иван Йорданов, 99. Станислав Иванов
Треньор: Руи Мота
Шкендия: 24. Бабукар Гайе - 2. Александър Трумци, 15. Имран Фетай, 5. Клисман Каке, 11. Роналдо Уебстър - 4. Решат Рамадани, 6. Адаму Алхасон - 29. Фабрис Тамба, 17. Арбин Зейнулай, 77. Лиридон Латифи - 7. Бесарт Ибрахими (К)
Резерви: 25. Астрит Амзай, 30. Ферат Рамани, 8. Флорент Рамадани, 9. Фитон Редеми, 10. Ендрит Красники, 16. Мевлан Мурати, 19. Ване Кръстевски, 22. Нуман Айетовикй, 26. Анес Мелики, 27. Лорик Каба, 28. Камер Кака, 38. Амир Нухия
Треньор: Желтон Бекири
